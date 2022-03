Marcel Schrötter FOTO: Jan Woitas Motorrad-WM Schrötter will trotz Handverletzung Moto2-Rennen fahren Von dpa | 03.03.2022, 13:02 Uhr | Update vor 57 Min.

Motorradpilot Marcel Schrötter will trotz seiner Handverletzung beim Auftakt der Motorrad-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende in Katar antreten.