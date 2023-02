Alexander Schmid Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Weltmeister Schmid ohne Druck im Riesenslalom: Einfach Spaß haben Von dpa | 16.02.2023, 05:03 Uhr

Nach seinem sensationellen WM-Sieg im Parallelrennen sieht Skirennfahrer Alexander Schmid den Wettkampf in seiner Paradedisziplin Riesenslalom als Zugabe. „Nach dem Tag fällt sehr viel Last und Druck weg - auch für das ganze Team. Ich denke, dass man viel befreiter auffahren und einfach Spaß haben kann“, sagte der 28 Jahre alte Allgäuer mit Blick auf das Rennen am Freitag.