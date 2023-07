Tadej Pogacar Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa up-down up-down Tour de France Rückkehr auf den Puy de Dôme - Pogacar: „Super hart“ Von dpa | 09.07.2023, 05:56 Uhr

Dieser Berg hat es in sich. Jacques Anquetil musste an der steilen Rampe einst Raymond Poulidor ziehen lassen und Eddy Merckx konnte hier nie gewinnen. Wie läuft es dieses Mal am Puy de Dôme?