2. Basketball-Bundesliga Rostocker Basketballer starten erfolgreich in Playoffs Von dpa | 24.04.2022, 12:08 Uhr

Die Rostock Seawolves sind erfolgreich in die Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga gestartet. Dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Mecklenburger am Samstagabend mit 87:66 (33:36) das erste Viertelfinalspiel bei den Karlsruhe Lions und gingen in der „Best-of-Five“-Serie mit 1:0 in Führung. Tyler Nelson war vor 1222 Besuchern in der Lina-Radke-Halle mit 24 Punkten erfolgreichster Werfer der Seawolves, die bereits am Dienstag (19.30 Uhr) in Rostock zum nächsten Duell mit den Karlsruhern antreten.