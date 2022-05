ARCHIV - Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild FOTO: Axel Heimken ProA Rostock Seawolves wollen im Halbfinale gegen Jena vorlegen Von dpa | 04.05.2022, 17:33 Uhr

Die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves fiebern ihrer Premiere im ProA-Halbfinale entgegen. Vor der ersten Partie der Serie „Best of five“ gegen Medipolis SC Jena am Donnerstag (19.30 Uhr) in der Stadthalle betonte Cheftrainer Christian Held: „Man arbeitet fast neun Monate, dass man ein Halbfinale spielen darf. Von daher braucht es gar keine Extra-Motivation.“ Dabei kann der Coach bis auf Stefan Ilzhöfer, der nach überstandener Corona-Erkrankung noch nicht wieder im Training ist, alle Profis einsetzen.