Springreiten Riders Tour: Stühlmeyer gewinnt den Auftakt in Hagen

Patrick Stühlmeyer hat das erste Springen der Riders Tour 2023/24 gewonnen. Der Osnabrücker setzte sich am Sonntag im Großen Preis des Turniers in Hagen am Teutoburger Wald auf Drako de Maugre durch.