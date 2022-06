Regen sorgte in Stuttgart für eine Änderung um Ablaufplan. Foto: Bernd Weißbrod/dpa FOTO: Bernd Weißbrod Tennis-ATP-Turnier Regen in Stuttgart: Matches auf Donnerstag verschoben Von dpa | 08.06.2022, 18:23 Uhr

Die Achtelfinal-Partie des Warsteiner Tennisprofis Jan-Lennard Struff beim ATP-Turnier in Stuttgart ist am Mittwoch wegen Regens unterbrochen worden und soll am Donnerstag fortgesetzt werden.