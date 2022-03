Denise Herrmann FOTO: Roman Koksarov Biathlon Rätsel um Denise Herrmann: Karriere-Ende oder Heim-WM? Von dpa | 13.03.2022, 16:43 Uhr | Update vor 51 Min.

Seit Denise Herrmann Biathlon-Gold bei Olympia gewonnen hat, läuft es bei der Sächsin wie am Schnürchen. Jetzt freut sich die 33-Jährige auf das Weltcup-Finale in Oslo. Doch was kommt danach?