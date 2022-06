ARCHIV - Trainer Raoul Korner steht an der Seitenlinie. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild FOTO: Marius Becker Basketball-Bundesliga Raoul Korner neuer Trainer der Hamburg Towers Von dpa | 08.06.2022, 14:24 Uhr

Raoul Korner ist neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 48-jährige Österreicher einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten. Korner folgt auf den Spanier Pedro Calles, der in der kommenden Serie die EWE Baskets aus Oldenburg betreuen wird. Der neue Mann an der Towers-Seitenlinie war zuletzt sechs Jahre beim Ligarivalen Medi Bayreuth. Seine Tätigkeit als österreichischer Nationaltrainer wird er im Juli einstellen.