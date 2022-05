ARCHIV - Sorgte in Halle für einen Glanzpunkt: Niko Kappel. Foto: Andreas Gora/dpa FOTO: Andreas Gora Werfermeeting in Halle Pudenz und Gambetta knacken WM-Norm - Kappel mit Weltrekord Von dpa | 21.05.2022, 18:38 Uhr

Kristin Pudenz und Niko Kappel haben beim Werfermeeting am Samstag in Halle für die herausragenden Leistungen gesorgt. Die Diskuswerferin vom SC Potsdam schleuderte die Scheibe auf 66,11 Meter und verwies Lokalmatadorin Shanice Craft (63,28) und die Neubrandenburgerin Claudine Vita (61,43) auf die weiteren Plätze. Pudenz knackte damit die WM-Norm. Craft und Vita erfüllten das Soll für den Start bei der Europameisterschaft in München.