Laut Studien sind rund zwei Drittel der Sportlerinnen und Sportler im Breitensport von psychischer Gewalt betroffen. (Symbolbild) Foto: imago/Vukovic up-down up-down Interview mit Expertin der Sporthochschule Köln Psychische Gewalt im Sport: „Erwachsene nehmen Kinder häufig nicht ernst“ Von Mona Alker | 12.05.2023, 15:46 Uhr

Egal ob die Handballerinnen in Dortmund oder die Turnerinnen in Chemnitz: Psychische Gewalt im Sport ist kein Einzelfall. Welche schwerwiegenden Konsequenzen drohen und was Eltern tun können, erklärt Jeannine Ohlert von der Sporthochschule Köln im Interview.