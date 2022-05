dpatopbilder - ARCHIV - Der ehemalige Boxweltmeister Sebastian Formella (r) steht kurz vor seinem Comeback in London. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt Boxen Profi-Boxer Formella gibt in London sein Comeback Von dpa | 04.05.2022, 12:54 Uhr

Der ehemalige Box-Weltmeister Sebastian Formella gibt in der Londoner Wembley-Arena ein Comeback. Neun Monate nach seinem letzten Kampf steigt der Hamburger am 11. Juni in der britischen Hauptstadt gegen den Einheimischen Chris Kongo in den Ring.