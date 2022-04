Basketball-Bundesliga FOTO: Axel Heimken Basketball-Bundesliga Playoff-Rennen: Hamburg Towers in Göttingen gefordert Von dpa | 08.04.2022, 21:36 Uhr | Update vor 2 Std.

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers kann am Sonntag einen großen Schritt Richtung Playoff-Teilnahme machen. Mit einem Sieg bei der punktgleichen BG Göttingen am Sonntag (18.00 Uhr) würden die auf dem siebten Rang stehenden Hanseaten ihre Platzierung festigen und die Verfolger auf Distanz halten. Weil bei Punktgleichstand der direkte Vergleich zählt, wären die Towers aufgrund des 83:46-Erfolgs im Hinrundenspiel selbst bei einer knappen Niederlage in Göttingen im Vorteil gegenüber den Gastgebern.