Champions Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down ProLeague Pause für den Hockey-Weltmeister - U21-Team übernimmt Von dpa | 29.06.2023, 14:17 Uhr

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren wird die letzten beiden Begegnungen in der ProLeague am Sonntag und am nächsten Mittwoch gegen Spanien in Antwerpen mit der U21-Auswahl bestreiten.