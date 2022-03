Die ukrainische Para-Biathletin Nataliia Thachenko während des Trainings vor dem Beginn der Paralympischen Spiele in Peking. FOTO: imago/Bildbyran Paralympisches Komitee schließt Russland doch aus Das nächste unrühmliche Kapitel eines Weltverbandes Meinung – Christoph Schillingmann | 03.03.2022, 15:10 Uhr

Nun also doch: Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) schließt russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler wegen des Ukraine-Krieges von den am 4. März 2022 beginnenden Paralympics in Peking aus. Das IPC hat sich dem am Ende zu groß gewordenen Druck ein Glück gebeugt.