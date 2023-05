Dimitrij Ovtcharov Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Tischtennis Ovtcharov vor WM-Comeback: „Kann für jeden gefährlich sein“ Von dpa | 16.05.2023, 05:57 Uhr

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov wird am kommenden Wochenende bei den Weltmeisterschaften in Südafrika sein WM-Comeback nach vier Jahren geben. 2019 in Budapest war der Olympia-Dritte zuletzt dabei. Danach verpasste er wegen einer schweren Knöchelverletzung zwei WM-Turniere, ein drittes wurde wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.