Marco Schwarz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Ski-WM Österreich droht schlechtestes Abschneiden seit 1987 Von dpa | 18.02.2023, 06:09 Uhr

Vor den abschließenden Slalom-Rennen am Wochenende steuert Österreich auf eine titellose Ski-WM zu. Dabei waren Schwarz, Ortlieb und Co. in Frankreich schon ganz dicht dran.