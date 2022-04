Weil seine Oma nicht sicher war, konnte sich Dimitrij Ovtcharov erst mal nicht auf den Sport konzentrieren. FOTO: Swen Pförtner Ukraine-Krieg Sportler rettet Oma vor dem Krieg Von dpa | 26.04.2022, 15:29 Uhr

Manchmal macht man sich so viele Gedanken über etwas, dass man für nichts anderes mehr Platz im Kopf hat. Dann kann man sich zum Beispiel auch nicht mehr auf das konzentrieren, was einem eigentlich Spaß macht. So war das bei Dimitrij Ovtcharov. Er ist Nationalspieler im Tischtennis für Deutschland. Aber seit Russland den Krieg gegen die Ukraine angefangen hat, konnte er nur noch an seine Oma denken. Die 85 Jahre alte Frau harrte in der Hauptstadt des angegriffenen Landes aus, in Kiew.