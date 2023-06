Olympisches Feuer Foto: Zheng Huansong/XinHua/dpa up-down up-down Olympia Olympisches Feuer macht in 65 französischen Städten Station Von dpa | 23.06.2023, 18:05 Uhr

Das olympische Feuer für die Spiele 2024 in Paris wird nach der Ankunft per Schiff in Marseille am 8. Mai in 65 französischen Städten Station machen.