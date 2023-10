Am Computer oder der Konsole sieht man die Sportlerinnen und Sportler dabei eher nicht. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees kündigte am Samstag Olympische Spiele für den E-Sport an. So will die große Organisation in Zukunft auch junge Leute für Olympia begeistern.



Beim E-Sport treten Spielerinnen und Spieler in verschiedenen Computerspielen gegeneinander an. Wie genau Olympische Spiele in diesem Bereich aussehen könnten, ist aber noch unklar.