Beachvolleyball Olympiasiegerin Walkenhorst mit Wildcard bei EM Von dpa | 21.06.2022, 21:12 Uhr

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat eine Wildcard für die Europameisterschaften in München erhalten. Die 31-Jährige startet mit der erst in diesem Jahr in den Sand gewechselten früheren Hallen-Weltklassespielerin Louise Lippmann bei dem Turnier vom 15. bis 21. August.