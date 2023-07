Olympia Foto: Christophe Ena/AP/dpa up-down up-down Olympische Spiele 2024 Olympia-Einladungen für Paris verschickt Von dpa | 26.07.2023, 13:49 Uhr | Update vor 52 Min.

In einem Jahr starten in Paris die Olympischen Spiele. Nun werden offiziell die Einladungen an die nationalen Olympia-Komitees verschickt.