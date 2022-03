Hermann Schüller FOTO: Carmen Jaspersen Basketball Oldenburger Basketballer rüsten im Abstiegskampf nach Von dpa | 29.03.2022, 17:59 Uhr | Update vor 31 Min.

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist haben sich die EWE Baskets Oldenburg noch einmal für den Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga verstärkt. Der Tabellendrittletzte gab am Dienstag die Verpflichtung des amerikanischen Centers Reggie Lynch bekannt, der in dieser Saison bereits für Iraklis Thessaloniki in Griechenland und Napoli Basket in Italien spielte.