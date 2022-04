ARCHIV - Oldenburgs Rickey Paulding wirft den Ball. Foto: Stefan Puchner/dpa/Bildarchiv FOTO: Stefan Puchner Basketball-Bundesliga Oldenburg feiert Basketball-Ikone Paulding Von dpa | 29.04.2022, 21:16 Uhr

Rickey Paulding hat die EWE Baskets Oldenburg in seinem letzten Heimspiel in der Basketball-Bundesliga zu einem klaren Sieg geführt. Die 39 Jahre alte Club-Ikone kam am Freitag gegen s.Oliver Würzburg beim deutlichen 113:87 (63:38)-Erfolg auf 18 Punkte und wurde bei seiner Auswechslung kurz vor dem Ende von den 6000 Zuschauern mit stehenden Ovationen minutenlang gefeiert.