Wieder vor Publikum Ohne chinesische Teams: Dota-Major ESL One Stockholm startet Von dpa | 12.05.2022, 00:56 Uhr

In Stockholm will die Dota-Szene mit Publikum zur Normalität zurück. Viele neue Teams sind dabei. Aber besonders die Abwesenheit der chinesischen Spieler bringt Ungewissheit in den Wettkampf.