Satou Sabally FOTO: Phelan M. Ebenhack Für Draft angemeldet Nyara Sabally will zukünftig in der WNBA Basketball spielen Von dpa | 29.03.2022, 07:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Nyara Sabally will zukünftig in der besten Basketball-Liga der Welt spielen und hat sich für den WNBA-Draft am 11. April angemeldet.