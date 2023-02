Andreas Sander Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Super-G Nur Sander bei Ski-WM in den Top Ten Von dpa | 09.02.2023, 12:53 Uhr

Andreas Sander fährt bei der Ski-WM im Super-G in die Top Ten. Gold geht in Frankreich an einen Überraschungssieger.