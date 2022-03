EM-Botschafter FOTO: Marius Becker dpa-Interview Nowitzki: Franz Wagner kann eine wichtige EM-Rolle spielen Von dpa | 29.03.2022, 18:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Dirk Nowitzki will helfen, dass die EM in Köln und Berlin ein Erfolg wird. Eine Rolle als Teammanager ist aber nicht vorgesehen. Mit den Profis in der NBA steht er in ständigem Kontakt.