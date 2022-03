Ski Weltcup FOTO: Jean-Christophe Bott Sportpolitik Norwegen schließt Russen und Belarussen von Ski-Weltcups aus Von dpa | 01.03.2022, 13:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Aus Solidarität mit der Ukraine hat der norwegische Skiverband Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an den Weltcup-Wettkämpfen in Norwegen in dieser Woche verweigert.