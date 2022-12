Katharina Althaus Foto: Expa/Stefan Adelsberger/APA/dpa up-down up-down Vierschanzentournee Noch immer keine Tournee für Skispringerinnen - Warum? Von dpa | 31.12.2022, 10:28 Uhr

Beim Neujahrsspringen werden wieder zahlreiche Fans die Skispringer feiern. Die Springerinnen treten am 1. Januar vor kleiner Kulisse in Slowenien an. Auf ihre Tournee müssen sie weiter warten.