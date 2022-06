In der nächsten Runde: Jule Niemeier (r) und Andrea Petkovic. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter up-down up-down Tennis Niemeier und Petkovic im Wimbledon-Doppel eine Runde weiter Von dpa | 30.06.2022, 15:03 Uhr

Nach ihrem überraschenden Erfolg im Einzel ist Jule Niemeier an der Seite von Andrea Petkovic beim Rasen-Klassiker in Wimbledon auch im Doppel in die nächste Runde eingezogen.