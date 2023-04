Jule Niemeier Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Tennis Niemeier überzeugt in Madrid mit Drittrunden-Einzug Von dpa | 27.04.2023, 14:08 Uhr

Tennisspielerin Jule Niemeier ist mit einem überzeugenden Auftritt in die dritte Runde des WTA-Turniers in Madrid eingezogen. Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann ihr Zweitrundenmatch gegen die an Nummer zehn gesetzte Tschechin Petra Kvitova mit 7:6 (11:9), 6:1.