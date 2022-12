Michael van Gerwen Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa up-down up-down Darts-WM Nicht noch eine Schmach: Van Gerwen warnt vor Viertelfinale Von dpa | 31.12.2022, 08:56 Uhr

Der bisher so dominante Michael van Gerwen will bei der Darts-WM in London noch nicht von seinem vierten Titel sprechen.