Die Colorado Avalanche sind in den NHL-Playoffs wieder in Führung gegangen. Foto: Jeff Roberson/AP/dpa FOTO: Jeff Roberson Eishockey NHL-Playoffs: Colorado gewinnt und führt 2:1 Von dpa | 22.05.2022, 08:29 Uhr

Die Colorado Avalanche sind in den NHL-Playoffs wieder in Führung gegangen. Bei den St. Louis Blues gewann Colorado ohne den deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) und führt damit in der Serie mit 2:1.