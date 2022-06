FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Will seine Turn-Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2024 fortsetzen: Marcel Nguyen beim Mehrkampf am Barren. Foto: Christophe Gateau/dpa Olympia-Zweiter Nguyen setzt Turn-Karriere bis Paris 2024 fort Von dpa | 23.06.2022, 18:41 Uhr | Update vor 58 Min.

Der zweimalige Olympia-Zweite Marcel Nguyen wird seine Turn-Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris fortsetzen, gab der 34-Jährige am Rande der deutschen Meisterschaften in Berlin bekannt.