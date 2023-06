John Degenkolb Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down 110. Frankreich-Rundfahrt Neunte Teilnahme: Degenkolb für Tour de France nominiert Von dpa | 22.06.2023, 11:36 Uhr

Klassiker-Spezialist John Degenkolb wird zum neunten Mal an der Tour de France teilnehmen. Sein Team DSM nominierte den 34-Jährigen für das am 1. Juli in Bilbao startenden wichtigste Radrennen der Welt.