Das Spiel der Grizzlys Wolfsburg bei den Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga hat einen neuen Termin bekommen. Die wegen eines Corona-Ausbruchs beim Südwest-Team abgesagte Begegnung findet nun am Mittwoch, 16. März um 19.30 Uhr statt, wie der niedersächsische Verein am Montag bei Twitter bekanntgab. Das Spiel am Sonntag war abgesagt worden, da die Spieler des Aufsteigers nach mehreren nachgewiesenen Corona-Fällen in Quarantäne geschickt wurden.