Ash Barty FOTO: Matt Turner Australiens Tennisstar „Neue Träume“: Ash Barty beendet Karriere als Nummer eins Von dpa | 23.03.2022, 03:41 Uhr | Update vor 1 Std.

In einem Monat wird Ashleigh Barty 26. Sie führt die Tennis-Weltrangliste so lange an wie nur drei Spielerinnen vor ihr und ist amtierende Siegerin der Australian Open und in Wimbledon. Nun soll Schluss sein.