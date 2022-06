ARCHIV - Johannes Voigtmann will in der Nationalmannschaft eine Führungsrolle übernehmen. Foto: David Goldman/AP/dpa FOTO: David Goldman up-down up-down Basketball Nationalspieler Voigtmann: „Nicht nur einer der Chef“ Von dpa | 28.06.2022, 05:18 Uhr

Auch nach der Rückkehr von NBA-Profi Dennis Schröder in die Basketball-Nationalmannschaft will Center Johannes Voigtmann in diesem Sommer eine Führungsrolle im deutschen Team einnehmen.