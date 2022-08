ARCHIV - Tennisstar Rafael Nadal hat das Turnier in Montreal bereits fünf Mal gewonnen. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa FOTO: Aaron Chown up-down up-down Tennis Nadal sagt Start in Montreal aus Gesundheitsgründen ab Von dpa | 05.08.2022, 15:59 Uhr

Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal hat seine Teilnahme an dem am Montag beginnenden Masters-Turnier in Montreal abgesagt.