Tennis Nach Niederlagenserie: Thiem verzichtet auf Wimbledon-Start Von dpa | 16.06.2022, 14:53 Uhr

Der Österreicher Dominic Thiem wird in diesem Jahr nicht in Wimbledon an den Start gehen.