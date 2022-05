ARCHIV - Ein Hockeyspieler spielt den Ball. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Bundesliga Nach 23 Jahren: Hockey-Trainer George vor letztem Heimspiel Von dpa | 25.05.2022, 12:38 Uhr

Beim Club an der Alster endet mit dem Abschluss der Hockey-Saison eine Ära: Jens Goerge wird am Wochenende zum letzen Mal auf heimischer Anlage als Cheftrainer der Alster-Damen an der Seitenlinie stehen, wenn seine Mannschaft gegen den UHC antritt. In der Viertelfinal-Playoffserie „Best of three“ führen die Alster-Damen mit 1:0 und können bereits am Samstag (15.30 Uhr) mit einem weiteren Sieg den Einzug in die Endrunde am 4. und 5. Juni in Bonn perfekt machen.