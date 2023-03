Malaika Mihambo Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Leichtathletik Mihambo strebt Premiere an: „Chance auf ersten Hallen-Titel“ Von dpa | 02.03.2023, 04:39 Uhr

Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin - Weitsprung-Star Malaika Mihambo hat in der Leichtathletik im Freien alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In der Halle sieht das anders aus.