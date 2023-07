Carlos Alcaraz Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa up-down up-down Tennis Klarer Sieg im Youngster-Duell: Alcaraz in Wimbledon weiter Von dpa | 12.07.2023, 20:06 Uhr

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz steht in Wimbledon erstmals im Halbfinale. Der 20 Jahre alte Spanier gewann beim Rasen-Klassiker das Youngster-Duell gegen den Dänen Holger Rune überraschend deutlich mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 und steht damit erstmals in seiner Tennis-Karriere in London in der Runde der letzten Vier. Alcaraz nutzte nach 2:20 Stunden einen vierten Matchball.