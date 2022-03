Dallas Mavericks FOTO: Tony Gutierrez NBA Mavericks gewinnen gegen Rockets - Rekord für Gregg Popovich Von dpa | 12.03.2022, 06:07 Uhr | Update vor 20 Min.

Die Dallas Mavericks haben nach dem Aussetzer gegen die New York Knicks in der NBA zurück in die Spur gefunden und das Texas-Duell mit den Houston Rockets klar gewonnen.