Olympia 2024 Marseille erste Station für olympisches Feuer Von dpa | 03.02.2023, 13:11 Uhr

Das olympische Feuer für die Spiele 2024 in Paris soll in Frankreich zuerst in Marseille Halt machen.