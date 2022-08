Udo Dönsdorf Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Eiskunstlauf Machtkampf: „Junge Wilde“ wollen Verband führen Von dpa | 31.08.2022, 13:11 Uhr

Bei der Deutschen Eiskunstlauf-Union bahnt sich bei der Mitgliederversammlung am 10. September in München ein Machtkampf um die Führung im Verband an.