17.06.2022 Bogenschießen Lisa Unruh beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Mit Lisa Unruh beendet Deutschlands erfolgreichste Bogenschützin ihre Karriere in der Nationalmannschaft. Dies teilte sie dem Deutschen Schützenbund (DSB) am Rande der Heim-EM in München mit.