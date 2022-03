Lena Dürr FOTO: PONTUS LUNDAHL Ski alpin Lena Dürr über Slalom in Are: „Einfach mein Lieblingsstopp“ Von dpa | 08.03.2022, 11:33 Uhr | Update vor 36 Min.

Skirennfahrerin Lena Dürr blickt mit großer Vorfreude auf den Saisonendspurt im alpinen Weltcup. Vor allem an das Slalom-Rennen im schwedischen Are, das an diesem Samstag (10.30 Uhr) stattfindet, habe sie „sehr positive“ Erinnerungen.