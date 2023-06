Leichtathletik: Deutsche Meisterschaft Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Leichtathletik Leichtathleten kämpfen 2024 um Olympia-Tickets Von dpa | 21.06.2023, 14:41 Uhr

Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften, eine entscheidende Etappe bei der Olympia-Qualifikation, finden im kommenden Jahr in Braunschweig statt. Wie der Deutsche Leichtathletik Verband am Mittwoch mitteilte, treffen Deutschlands beste Leichtathleten dort am 29. und 30. Juni 2024 aufeinander. Braunschweig ist zum sechsten Mal DM-Gastgeber und wird die besonderen Titelkämpfe im Olympia-Jahr austragen. Die Sommerspiele finden wenige Wochen später vom 26. Juli bis 11. August in Paris statt.